СбУ признала, что украинские граждане добровольно идут на сотрудничество с российскими спецслужбами

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские граждане продолжают оказывать России помощь в проведении СВО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба СБУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Контрразведка Службы безопасности разоблачила на Житомирщине еще одного агента Главного управления генштаба РФ (более известного как ГРУ). Злоумышленница собирала разведданные о местах дислокации военных баз по ремонту тяжелого вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства. По данным следствия, фигуранткой является переселенка из Донецкой области, которая переехала в Житомирскую область весной этого года. После переезда она по своей инициативе вышла на российские спецслужбы и предложила им свою помощь в войне против Украины», – говорится в сообщении.

Утверждается, что информацию она передавала через закрытые чаты в мессенджере, а затем ее перевели «на общение с использованием зашифрованного канала электронной почты».

Отмечается, что женщину задержали «за несколько дней до попытки выезда в РФ через третьи страны».

Сейчас подпольщица арестована. Ей грозит пожизненное заключение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).