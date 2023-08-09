СбУ признала, что украинские граждане добровольно идут на сотрудничество с российскими спецслужбами

Игорь Шкапа.  
09.08.2023 10:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Россия, СБУ, Украина


Украинские граждане продолжают оказывать России помощь в проведении СВО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба СБУ.

Украинские граждане продолжают оказывать России помощь в проведении СВО. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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«Контрразведка Службы безопасности разоблачила на Житомирщине еще одного агента Главного управления генштаба РФ (более известного как ГРУ). Злоумышленница собирала разведданные о местах дислокации военных баз по ремонту тяжелого вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства.

По данным следствия, фигуранткой является переселенка из Донецкой области, которая переехала в Житомирскую область весной этого года. После переезда она по своей инициативе вышла на российские спецслужбы и предложила им свою помощь в войне против Украины», – говорится в сообщении.

Утверждается, что информацию она передавала через закрытые чаты в мессенджере, а затем ее перевели «на общение с использованием зашифрованного канала электронной почты».

Отмечается, что женщину задержали «за несколько дней до попытки выезда в РФ через третьи страны».

Сейчас подпольщица арестована. Ей грозит пожизненное заключение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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