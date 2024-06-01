СБУ призывает украинцев «стучать» на друзей и соседей в чат-бот и гарантирует анонимность

Сергей Рыжов.  
01.06.2024 11:00
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Россия, СБУ, Спецслужбы, Украина


СБУ призывает украинцев анонимно «стучать» на предателей и коллаборантов из числа близких, друзей и знакомых. В «Избушке» полагают, что таким образом граждане «приблизят победу Украины вместе».

«Есть информация о таких лицах? Помогите им побыстрее встретиться с оперативниками Службы безопасности Украины!», — призывают в СБУ.

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СБУ призывает украинцев анонимно «стучать» на предателей и коллаборантов из числа близких, друзей и...

В украинской охранке сообщили, что их интересуют граждане, которые «помогают врагу на временно оккупированных территориях, корректируют ракетные удары по нашим городам, передают данные о расположении украинских защитников или поддерживают захватчиков».


«Анонимность гарантируем!», — заверяют потенциальных стукачей в СБУ.
Также в СБУ дают инструкции потенциальным сексотам, «как быстро и безопасно передать нам информацию».

Для этого, в частности, предлагается воспользоваться чатом СБУ «Stop russian war», а также найти по ссылке страницу управления СБУ в конкретной области и воспользоваться указанными там контактами. После чего, обещают в охранке – «мы сразу приступим к обработке Вашей информации».

Обращает на себя внимание тот факт, что, исходя из содержания агитки, расчет делается не только на жителей собственно Украины, но и на сотрудничество со стороны проукраински настроенных элементов, проживающих в уже новых регионах РФ. Учитывая ежедневные сводки ФСБ и СК о разоблаченных украинских шпионах, собирающих сведения военного характера, выходит, что в СБУ, подстрекая на конфликт с российским законом, просто подставляют этих людей под удар без всяких гарантий безопасности со своей стороны. Есть повод задуматься.

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