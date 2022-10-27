СБУ продолжает аресты и издевательства над жителями Харьковской области, поверивших России

27.10.2022  11:59 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Дзен, Политические репрессии, Украина
Новости Украины

На территориях Харьковской области, оставленных российской армией, продолжаются репрессии в отношении граждан, поверивших обещаниям чиновников из Москвы о том, что «Россия здесь навсегда».

СБУ сегодня отчиталась об аресте женщины, которой вменяется обеспечение работы почтовой службы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Она добровольно присоединилась к рядам оккупационной администрации, где возглавила созданную захватчиками местную «почту»… Женщина формировала подконтрольную РФ почтовую сеть в Балаклее и Изюме. Она планировала получить от бывших коллег электронные ключи доступа к системам администрирования и базам данных абонентов. Также призвала их переходить на сторону врага и передавать на баланс России госимущество «Укрпочты», – говорится в сводке СБУ.

Также украинские спецслужбы задержали депутата Купянского райсовета, который обвиняется в том, что продолжил работу своего предприятия по российским документам.

«Для этого должностное лицо осуществило «перерегистрацию» акционерного общества в так называемой «налоговой службе» оккупационной администрации. Затем открыл счета в одном из российских банков и перевел все расчетные операции компании в рубли. Таким образом, он обеспечил регулярную поставку промышленных объемов молочной продукции для нужд захватчиков на временно оккупированной территории востока Украины».

Кроме того, Государственное бюро расследований заявило об аресте бывшего украинского таможенника, который обвиняется, что при России стал замминистра промышленности Харьковской военно-гражданской администрации.

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