СБУ пролила свет, чем занимаются в «сильнейшей армии Европы»
Сотрудники СБУ задержали двух жителей Харькова, которые обвиняются в том, что, якобы, проводили скупку краденых из украинских военных частей авиазапчастей, а затем под видом новых перепродавали их «Укроборонпрому».
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Двое харьковчан организовали схему скупки узлов и агрегатов военных самолетов, которые по их заказу воровали из военных частей Минобороны и оборонных предприятий.
Затем дельцы косметически ремонтировали подержанные агрегаты и под видом новых перепродавали «Укроборонпрому». Также авиазапчасти контрабандой вывозили в другие страны», – говорится в сообщении.
На данный момент решается вопрос относительно сообщения двум организаторам преступной схемы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.