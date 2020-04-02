СБУ пролила свет, чем занимаются в «сильнейшей армии Европы»

02.04.2020, Харьков, Игорь Шаповалов

Сотрудники СБУ задержали двух жителей Харькова, которые обвиняются в том, что, якобы, проводили скупку краденых из украинских военных частей авиазапчастей, а затем под видом новых перепродавали их «Укроборонпрому».

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Двое харьковчан организовали схему скупки узлов и агрегатов военных самолетов, которые по их заказу воровали из военных частей Минобороны и оборонных предприятий.

Затем дельцы косметически ремонтировали подержанные агрегаты и под видом новых перепродавали «Укроборонпрому». Также авиазапчасти контрабандой вывозили в другие страны», – говорится в сообщении.

На данный момент решается вопрос относительно сообщения двум организаторам преступной схемы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.