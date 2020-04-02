02.04.2020, Харьков, Игорь Шаповалов
 
Вооруженные силы, Коррупция, Украина, Харьков
Просмотров:

СБУ пролила свет, чем занимаются в «сильнейшей армии Европы»




Сотрудники СБУ задержали двух жителей Харькова, которые обвиняются в том, что, якобы, проводили скупку краденых из украинских военных частей авиазапчастей, а затем под видом новых перепродавали их «Укроборонпрому».

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Двое харьковчан организовали схему скупки узлов и агрегатов военных самолетов, которые по их заказу воровали из военных частей Минобороны и оборонных предприятий.

Затем дельцы косметически ремонтировали подержанные агрегаты и под видом новых перепродавали «Укроборонпрому». Также авиазапчасти контрабандой вывозили в другие страны», – говорится в сообщении.

На данный момент решается вопрос относительно сообщения двум организаторам преступной схемы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com