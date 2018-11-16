СБУ провела карательную операцию против мирных жителей Донбасса

16.11.2018, Донецк, Александр Гусар

СБУ совместно с военной службой правопорядка и нацгвардией Украины провела спецоперацию по выявлению гражданских лиц, якобы, оказывающих поддержку ДНР.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В частности, он сообщил, что разведка ДНР продолжает фиксировать нарушение прав и свобод мирных граждан, проживающих на контролируемой Украиной территории.

«В рамках мероприятий по выявлению граждан, якобы, оказывающих содействие подразделениям ДНР, 12 ноября был заблокирован населённый пункт Рыбинское вблизи Волновахи. Карательная операция началась в 5 утра и закончилась следующей ночью. Объединенные группы, в которые входили боевики СБУ, ВСП (военной службы правопорядка) и НГУ проводили обыски, допросы и задержания, бесцеремонно вламываясь в дома мирных людей», – рассказал Эдуард Басурин.

По его данным, всего за время спецоперации под надуманными предлогами было задержано 34 человека, из которых 28 – женщины.

«Примечательно, что большинство из них – вдовы, мужья которых погибли в ходе боев за свободу Донбасса в 2014 году. Во время задержаний у двоих женщин забрали несовершеннолетних детей. СБУ планирует их использовать для шантажа и принуждения к «добровольному» признанию вины по сфальсифицированным обвинениям», – отметил представитель оборонного ведомства.

Он также не исключил, что в домах, оставшихся в настоящее время без хозяев, будут расселены боевики 128-й горно-штурмовой бригады, занимающей позиции в данном районе.