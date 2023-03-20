СБУ провела спецоперацию против пенсионеров КПСС

Игорь Шкапа.  
20.03.2023 12:54
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политические диверсии, Россия, СБУ, СССР, Украина


СБУ пресекла деятельность подпольной коммунистической организации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба СБУ.

СБУ пресекла деятельность подпольной коммунистической организации. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба СБУ....

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«В результате спецоперации в Киеве и еще шести регионах нашего государства нейтрализованы подпольные центры так называемой «коммунистической партии советского союза». Это подконтрольная ФСБ российская организация, активно участвующая в проведении подрывной деятельности против Украины.

После полномасштабного вторжения организаторы объединения пытались создать в нашем государстве разветвленную сеть собственных обкомов. Их «активисты» должны были призвать к массовой поддержке российских окупантов и обустраивать «комендатуру» для сбора разведданных и подготовки враждебных диверсий», – говорится в сообщении.

Утверждается, что к ячейкам агитировали присоединяться местных жителей, в том числе бывших и действующих военных, которые начинали службу во времена СССР.

«Установлено, что прокремлевскую организацию возглавляет находящийся в Москве Юрий Щипков – руководитель «центрального комитета большевиков».

Именно по его указанию были созданы подпольные филиалы объединения в Киеве, а также Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой и Черниговской областях. К их функционированию враг привлек более 45 человек, которые использовали собственные дома для конспиративных встреч участников вражеского подполья и планирования подрывных мероприятий.

Указания на проведение преступных действий получали непосредственно от главы московского «ЦК» через специально созданный анонимный телеграмм-канал. Благодаря оперативному вмешательству СБУ ни один из враждебных планов по подрывной деятельности не был претворен в жизнь», – отчитались в СБУ.

Указывается, что во время обысков по местам жительства фигурантов правоохранители обнаружили: российские паспорта; незарегистрированное оружие и боеприпасы; мобильные телефоны с доказательствами переписки с российским «куратором»; прокремлевские агитационные материалы.

Удивительно, но о подозрении сообщено лишь одному из организаторов объединения.

По всей видимости, речь идет о пенсионерах, которые продолжают грезить о возрождении СССР.

Это подтверждает и приложенные СБУ доказательства, среди которых обращение, где президента Владимира Путина называют «гарантом Конституции СССР» и призывают его возобновить советскую государственность.

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