СБУ провела задержание на территории России

Игорь Шкапа.  
07.12.2023 12:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политические репрессии, Россия, СБУ, Украина, Херсон


Во временно оккупированной киевским режимом части Херсонской области продолжаются репрессии.

Так, в регионе, который в конце прошлого года оставили ВС РФ, был задержан местный житель, оказывавший помощь российской армии.

Во временно оккупированной киевским режимом части Херсонской области продолжаются репрессии. Так, в регионе, который...

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Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что задержанный помогал ВС РФ с плавсредствами, которые «они обозначали буквой Z» и использовали для переправки своих войск на левобережную часть области.

После отступления русских мужчина остался на временно оккупированной ВСУ территории.

«Впрочем, сотрудники СБУ установили местонахождение фигуранта и задержали его», – говорится в сообщении.

Задержанным оказался 44-летний херсонец, который с самого начала СВО поддержал Россию.

Он арестован, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним. что по итогам проведенного в прошлом году референдума Херсонская область вошла в состав РФ.

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