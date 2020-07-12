12.07.2020, Запорожье, Игорь Шаповалов
 
Происшествия, Украина
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СБУ проворонила появление щитов с портретами Судоплатова


На улицах Запорожья появилось несколько больших плакатов с портретом легендарного советского разведчика Павла Судоплатова, который руководил операцией по ликвидации одного из главарей ОУН Евгения Коновальца.

«Будем достойны настоящих героев и памяти их подвига. Борьба продолжается», – гласит надпись на плакатах, которую цитируют местные СМИ.

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Сообщение о размещении баннеров появилось на официальной странице запорожской общественной организации «Полк Победы». «Украина помнит своих героев! В День Рождения легендарного советского разведчика Судоплатова Павла Анатольевича в Запорожье появились борды с его портретом», – говорится в сообщении.

Портреты Судоплатова вызвали настоящую истерику в штабе Петра Порошенко.


«В Запорожье на ул. Таганской появилась растяжка с Павлом Судоплатовым. Судоплатов, уроженец города Мелитополя Запорожской области, сотрудник ОГПУ-НКВД. Сталинский киллер. Убил руководителя ОУН Евгена Коновальца, организовал убийство Льва Троцкого. СБУ и Нацполиция, ау!» –потребовал реакции политолог Тарас Березовец.

Его коллега Алексей Голобуцкий уточнил, что плакаты успели провисеть только сутки, после чего власти начали их демонтаж, а СБУ проводит проверку. Всего по данным Голобуцкого в регионе было обнаружено четыре таких борда.

На одном из баннеров неизвестные националисты написали большими красными буквами «Убийца» и частично порван – видимо, пытаясь оторвать до приезда коммунальщиков.

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