СБУ пытается добраться до главы ТРК «Крым»

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На Украине объявили о подозрении руководителю телерадиокомпании «Крым» Вадиму Первых.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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​Отмечается, что с 2022 года ТРК «функционирует как единственная медийная платформа» в южных регионах, а всего в структуру входит 16 российских информресурсов, среди которых телеканалы «Первый крымский» и «Крым 24».

СБУ негодует, что под руководством Первых эти СМИ стали «главными рупорами Кремля в регионе» и медиартрибунами для глав Крыма и Херсонской области.

Кроме того, украинская спецслужба недовольна репортажами ТРК с передовой и сюжетами в поддержку референдумов о вхождении Херсонской и Запорожской областей в состав России.

«Сам Первых неоднократно публично выступал за продолжение войны против Украины и призвал жителей оккупированных территорий присоединяться к российской армии. Такие обращения обнародовал как в эфирах подконтрольных телеканалов, так и на собственных страницах в запрещенных соцсетях», – указывает СБУ.

В итоге Первых получил обвинение по целому букету статьей УК Украины:

▪ ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

▪ ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

▪ ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

▪ ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

«Поскольку фигурант находится на временно оккупированной территории на юге Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности», – угрожает СБУ.