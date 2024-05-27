СБУ пытается достать зама Белоусова

Игорь Шкапа.  
27.05.2024 12:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, СБУ, Украина


Россия наращивает производство боеприпасов и ракет, что вызывает обеспокоенность киевского режима.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует возбужденное СБУ уголовное дело против замминистра обороны России Алексея Криворучко, курирующего вопросы организации военно-технического обеспечения ВС РФ.

Россия наращивает производство боеприпасов и ракет, что вызывает обеспокоенность киевского режима. Об этом, передает...

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«Служба безопасности собрала доказательную базу на заместителя министра обороны России Алексея Криворучко, который отвечает за обеспечение российских войск в войне против Украины. По данным следствия, должностное лицо участвовало в планировании, подготовке и осуществлении полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства», – говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Отмечается, что по распоряжению Криворчуко в действующие на Украине российские подразделения «поступает оружие и боеприпасы, которые производят предприятия военно-промышленного комплекса России».

«Среди прочего установлено, что Криворучко лично координирует поставки российской армии управляемых авиабомб и баллистических ракет «Искандер», – негодует украинская спецслужба.

Впрочем, поскольку замминистра обороны РФ «находится на территории России, СБУ указывает, что «продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против украинцев», не уточняя, какие именно меры.

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