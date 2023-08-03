СБУ пытается дотянуться до Калининграда

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На Украине возбудили уголовное дело против вице-губернатора Калининграда Сергея Елисеева.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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В вину российскому политику ставят тот факт, что тот полгода возглавлял правительство Херсонской области, которая потом итогам референдума решила стать частью России.

«Фигурант – бывший сотрудник ФСБ, входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России. В момент полномасштабного вторжения в Украину Елисеев работал первым заместителем губернатора Калининградской области. А затем был откомандирован в Херсон, где выполнял указания Москвы по подавлению движения сопротивления и формированию кремлевского режима. Среди основных задач Елисеева была подготовка незаконного референдума по «присоединению» Херсонщины к составу России и обеспечению нужного кремля «подсчета голосов», – говорится в сообщении.

Елисеев подозревается по двум статьям УК Украины:

– ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);

– ч. 6 ст. 111-1 (организация и активное участие в мероприятиях политического характера в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией, направленных на поддержку государства-агрессора, его оккупационной администрации).

«Поскольку фигурант скрывается от правосудия, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности», – отчитались в СБУ.