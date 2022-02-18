СБУ пытается репрессировать тяжело больную киевскую антифашистку

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Новости Украины

Киевского публициста и блогера, автора запрещенной на Украине книги «Пешки в чужой игре. Тайная история украинских националистов» Мирославу Бердник обвиняют в покушении на территориальную целостность Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Бердник рассказала в своем блоге.

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Она сообщила, что вчера утром не открыла двери неизвестному, который ломился в ее квартиру, заявляя, что хочет вручить ей повестку.

«Когда через полтора часа я на костылях стала выползать из квартиры, чтобы ехать на такси на лечение в поликлинику, на лестничной клетке меня перехватил следователь республиканского СБУ и под видеофиксацию зачитал мне пидозру в том, что я в неустановленное досудебным расследованием время при неустановленных обстоятельствах в неустановленном месте, осознавая преступность своих действий, совершила покушение на территориальную целостность Украины путем свержения конституционного строя», – написала антифашистка.

Она подчеркнула, что категорически не согласна «с этим бредовым обвинением» и считает себя невиновной.

«Меня это очень достало, но на сделку со следствием и признание в абсурдных обвинениях я не пойду и буду защищаться с хорошими адвокатами. Я тяжело больна, после сложной операции имею сейчас осложнения, все это выглядит как пытки. Меня даже при Порошенко, учитывая слабость позиции и абсурдность обвинения, не посмели тронуть. А эти… гм, юристы будто с катушек съехали в желании получить очередную перемогу, причем сроки давности по этим обвинениям давно уже прошли. Я буду бороться!», – резюмировала Бердник.

Ранее мы сообщали, как в СБУ угрожали Бердник, требуя от нее признания вины.