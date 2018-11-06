СБУ пытается сорвать акцию в честь Дня освобождения Киева

06.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Украинские силовики устраивают допросы и пытаются сорвать сегодняшнюю акцию, посвященную 75-летию освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков.

Об этом в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила одна из организаторов акции, правозащитница Елена Бережная.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По ее словам, обыски проходят также в квартирах участников намечавшегося митинга.

«Для нашей власти 75-летие освобождение Города-Героя Киева от немецко-фашистских захватчиков – День скорби, что Украина не осталась под нацисткой оккупацией! Сейчас двери моей квартиры выламывают работники СБУ, они также проводят обыски у всех, кто принимал участие в подготовке сегодняшнего митинга возле памятника легендарного полководца- генерала Николая Ватутина! Но этим неонацистам не долго осталось! Киевляне! Отдайте долг памяти Ветеранам и возложите цветы к могиле и памятнику Николая Ватутина сегодня в 11 часов! Нас не сломить!», – написала Бережная.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, украинские нацисты попытались снести памятник, установленный на могиле генерала Ватутина, командовавшего войсками, освобождавшими Киев.