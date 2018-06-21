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21.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Скандал, Спецслужбы, Украина

СБУ рапортует о раскрытии в Николаевской области сети “шпионов российского Генштаба”


Сотрудники контрразведки спецслужбы и Управление СБУ в Николаевской области “прекратили на территории региона деятельность агентурной сети, созданной представителями ГУ Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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«В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины, оперативники СБУ задокументировали противоправную деятельность группы жителей Николаева, которые способствовали российской спецслужбе в проведении подрывной деятельности против нашей страны», — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ установили, что “злоумышленники по заданию российской военной разведки создали разветвленную агентурную сеть из местных жителей, которые, в частности, осуществляли сбор разведывательной информации об общественно-политической обстановке в Николаеве, деятельности местных патриотических организаций и их активистов, дислокации и перемещениях подразделений ВС Украины, военной техники, их привлечении к проведению операции Объединенных сил на востоке Украины”.

Полученные данные организаторы сети якобы передавали куратору из российской спецслужбы с помощью закрытых каналов связи.

Во время обысков по месту жительства организаторов и участников агентурной сети ГУ ГШ ВС РФ сотрудники спецслужбы “обнаружили и изъяли средства связи, которые использовались для контактов с российскими разведчиками, компьютерную технику и электронные носители информации, на которых обрабатывались собранные сведения, рукописные черновые записи о деятельности местных патриотических организаций и передвижениях военной техники, количестве личного состава воинских частей, дислоцирующихся в Николаеве”.

У “шпионов” также изъято незарегистрированное оружие, патроны различного калибра, взрывные устройства, карта Николаевской области с отметками железнодорожных мостов, топографические карты Николаевской и Херсонской областей, большое количество российской символики и агитационных материалов.

Изъятые материалы приобщены к уголовному производству в качестве доказательства.

Оперативники спецслужбы задержали двух жителей Николаевской области, которых обьявили “организаторами сети”, им объявлено подозрение в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде ареста сроком на шестьдесят дней. Касательно других участников агентурной сети будут приняты отдельные процессуальные решения, отмечают в СБУ.

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