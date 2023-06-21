СБУ рапортует о задержании «спящего агента» в Укрэнерго

Игорь Шкапа.  
21.06.2023 11:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Россия, СБУ, Украина, Энергетика


Россия не оставила планов по нанесению ущерба энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

Россия не оставила планов по нанесению ущерба энергетической инфраструктуры Украины. Об этом, передает корреспондент...

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«Служба безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ во время многоэтапной спецоперации в разных регионах Украины. По указанию агрессора он собирал информацию о местоположениях ключевых электроподстанций на территории Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой и Луганской областей.

Кроме этого, российский агент сообщал оккупантам об ориентировочном напряжении энергообъектов, а также уровне их повреждений после вражеских обстрелов. Разведданные требовались агрессору для подготовки новых и проведения повторных воздушных ударов по электрическим подстанциям для полного обесточивания 5 областей Украины», – говорится в сообщении.

Задержан мужчина был в Харькове.

«По данным следствия, вражеским приспешником оказался чиновник регионального подразделения компании Укрэнерго, возглавлявший группу по оптимизации и расчету потерь электрической энергии. Установлено, что российская спецслужба завербовала его еще задолго до начала полномасштабного вторжения и перевела в спящий режим.

После 24 февраля 2022 года ФСБ «активировала» своего агента и определила ему задачу проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Для коммуникации использовали предварительно отработанные закрытые каналы электронной связи», – утверждают в СБУ.

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