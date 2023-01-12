СБУ рапортует о задержаниях русских подпольщиков – показаны страшные улики

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СБУ отчиталась о задержании «агентов ФСБ» – граждане обвиняются в том, что собирали данные о координатах систем ПВО, штабов, скоплений ВСУ, а также объектов энергетической инфраструктуры для корректировки ракетных ударов РФ.

В обоих случаях в качестве неопровержимых улик на фотоотчетах присутствуют паспорта и флаги России/Советского Союза, Георгиевские ленты, купюра в 50 российских рублей и прочий «компромат», который, по задумке бандеровских карателей, очевидно, призван шокировать украинских обывателей.

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Так, в Черкасской области был разоблачён «агент ФСБ», работавший в медицинском учреждении. Утверждается, что мужчина был завербован русскими в начале СВО. Якобы фигурант целенаправленно объезжал территорию региона и собирал информацию о дислокации и перемещении украинской армии.

По данным следствия, задержанный передавал разведданные через анонимный Телеграм-канал в виде отметок на электронных картах и фотоматериалов. Во время обыска по месту жительства были изъяты планшет и мобильный телефон с перепиской. Также у фигуранта обнаружены иные «страшные улики» – паспорт СССР и «прокремлевская символика».

Жителю Черкасс сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Кроме того, в СБУ отчитались о задержании «российского агента» и на Киевщине. Фигурантом оказался житель Белой Церкви, которого в якобы в декабре прошлого года завербовал кадровый сотрудник российской спецслужбы.

Среди фото «доказательств» – фрагмент написанного от руки согласия на сотрудничество с ФСБ с согласованием оперативного псевдонима «Тень». По данным украинских спецслужб, мужчина объезжал местность и передавал данные о местоположении энергетических объектов, перемещении подразделений ВФУ, штабов управления и складов с артиллерийским вооружением ВСУ.

В СБУ утверждают, что задержали «агента» при попытке сбора закрытых сведений об украинских военных базах.

Более того, в дальнейшем подпольщик якобы должен был создать разветвленную агентурную сеть для большего «покрытия» региона.

Фигуранту, у которого были выявлены российский паспорт и «прокремлевская символика», также было сообщено о подозрении по статье госизмена в условиях военного положения.