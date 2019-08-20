20.08.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Криминал, Общество, Провокации, СБУ, Украина
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СБУ раскрыла подготовку теракта на концерте «Квартала 95» в Сумах

СБУ задержала в Сумах 19-летнего «активиста» радикальной молодежной группировки. Согласно заявлению правоохранителей, задержанный сумчанин планировал провокации во время празднования Дня флага и концерта студии «Квартал 95» в городе Сумы, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает сайт спецслужбы.

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По версии СБУ, радикал совместно с сообщниками якобы планировал взорвать боеприпасы и взрывчатку в местах массового скопления людей.

«Правоохранители изъяли по месту жительства злоумышленников гранату Ф-1, боеприпасы и взрывчатые вещества», – отметили в СБУ. Задержанному подготовили сообщение о подозрении в совершении преступлений.

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