СБУ раскрыла сеть «российских агентов» в Одноклассниках

11.09.2019, Киев, Владимир Гладков

На Днепропетровщине сотрудники СБУ местного жителя за распространение “антиукраинского” контента через запрещённую на Украине социальную сеть «Одноклассники».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«В ходе документирования разветвленной сети интернет-агитаторов, которых координируют с территории страны-агрессора, оперативники спецслужбы установили, что житель города Терновка Днепропетровской области в одной из социальных сетей распространял информацию с призывами к нарушению территориальной целостности Украины и изменения государственной границы.

Пропагандист, выполняя задания своих российских кураторов за обещанное денежное вознаграждение, также распространял с фейковых аккаунтов дезинформацию о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил и действий украинской власти», – отрапортовали украинские спецслужбы.

Также пресс-служба опубликовала видеоролик, где задержанный с заретушированным лицом каялся в содеянном, периодически используя не совсем характерный для данной территории топоним «Западный Донбасс».

«Несмотря на предупреждение украинской власти о негативном влиянии соцсетей «Одноклассники», российских соцсетей, я до сих пор активно использовал сайт «Одноклассники». Год назад со мной связался один из пользователей соцсети и представился другом моих родственников, которые проживают в России.

В ходе переписки он узнал мои политические взгляды, уточнил моё материальное положение и в целом ситуацию в Западном Донбассе. С мая этого года предложил мне подработку, которая заключалась в распространении в региональных группах соцсетей материалов, которые мне скидывали. Также раз в неделю мне давали тезисы для комментирования конкретных новостей», – рассказал мужчина.

«Последнее время материалы, которые мне надо было распространять, касались вооружённого конфликта на Западном Донбассе. В публикациях были призывы не допускать перемирия и не дать Украине вмешиваться в дела ДНР и ЛНР. Кроме того, мои комментарии были направлены на осуждение процесса обмена между Украиной и Россией. Хочу сказать, что за проделанную работу со мной так и не рассчитались, и сейчас я понимаю, что повёлся на поводу у анонимного провокатора из России. [Желание] заработать денег не может оправдать моих действий против Украины», – добавил задержаны.

По информации пресс-службы, начато уголовное производство по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в СБУ похвастались раскрытием целой сети деятельности подобных «злоумышленников», сообщив, что «аналогичные факты деструктивного информационно-психологического воздействия на жителей Украины через социальные сети» были обнаружены оперативниками в Одесском, Сумском и Луганском регионах.

«Анализ полученных данных показывает, что привлечение российскими спецслужбами именно граждан Украины к проведению специальных информационных акций позволяет предоставить эффект действительности благодаря использованию учетных записей в социальных сетях реальных лиц, а также адаптации антиукраинских материалов для конкретного региона непосредственно его жителем.

Выявленные меры деструктивного информационного воздействия в большинстве случаев проводятся в сочетании с фейковых публикациями в подконтрольных РФ средствах массовой информации или заявлениями так называемых лидеров общественного мнения с «искажением» подлинных фактов», – добавили в пресс-службе.