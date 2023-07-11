СБУ рассказала о российских подпольщиках в оккупированном Краматорске

Игорь Шкапа.  
11.07.2023 14:39
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, СБУ, Спецслужбы, Украина


СБУ продолжает отчитываться о задержаниях на временно подконтрольной киевскому режиму территории сторонников России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ продолжает отчитываться о задержаниях на временно подконтрольной киевскому режиму территории сторонников России. Об...

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«Служба безопасности задержала еще одного вражеского приспешника во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донбасса. Злоумышленник собирал для российских оккупантов информацию о местах временной дислокации и перемещении подразделений Сил обороны в Краматорске.

В первую очередь, он пытался отследить маршруты движения украинской бронетехники, которая вовлечена в контрнаступательные операции ВСУ на восточном фронте, в том числе под Бахмутом.

Полученные сведения фигурант дистанционно передавал участнику подконтрольного агрессору «МГБ ДНР». Для коммуникации использовал один из мессенджеров», – говорится в сообщении.

По данным следствия, задержанным оказался 48-летний местный житель, «который по собственной инициативе предложил захватчикам свою помощь в войне против Украины».

Крое того, для сбора разведданных он привлек еще двух жителей города, скрыто наблюдавших за локациями украинских защитников в качестве обычных граждан.

Группе российских подпольщиков грозит до 15 лет лишения свободы.

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