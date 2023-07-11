СБУ рассказала о российских подпольщиках в оккупированном Краматорске

СБУ продолжает отчитываться о задержаниях на временно подконтрольной киевскому режиму территории сторонников России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Служба безопасности задержала еще одного вражеского приспешника во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донбасса. Злоумышленник собирал для российских оккупантов информацию о местах временной дислокации и перемещении подразделений Сил обороны в Краматорске.

В первую очередь, он пытался отследить маршруты движения украинской бронетехники, которая вовлечена в контрнаступательные операции ВСУ на восточном фронте, в том числе под Бахмутом.

Полученные сведения фигурант дистанционно передавал участнику подконтрольного агрессору «МГБ ДНР». Для коммуникации использовал один из мессенджеров», – говорится в сообщении.