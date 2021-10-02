СБУ разоблачила выборы в Донецке прослушкой «помощника депутата Госдумы» с украинским акцентом

02.10.2021 19:27 (Мск), Донецк, Михаил Рябов

СБУ опубликовала «доказательства фальсификации выборов в ЛДНР» – якобы, высокая явка при избрании новой Госдумы в республиках Донбасса была фиктивной, а автобусы и поезда, отправлявшиеся с избирателями на участки в РФ, «оказались полупустыми».

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В качестве «убойного» аргумента украинская спецслужба публикует ролик – это якобы прослушка телефонных переговоров помощника депутата Госдумы с ЛДНР. При внимательном прослушивании у мужчины можно определить мягкое украинское произношение – но других актеров у организаторов вброса, похоже, не оказалось.

Вот как прокомментировал ситуацию «ПолитНавигатору» Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика», которое занималось организацией отправки в РФ из ДНР поездов и автобусов с избирателями, желающими отдать свой голос не дистанционно, а на участках.

«СБУ продолжает плодить фэйки о Народных Республиках Донбасса. По сей день украинским оккупантам не даёт покоя тот факт, что жители ЛДНР отдали свои голоса на выборах в Госдуму Российской Федерации. Поэтому со всей свойственной постмайданным украинским царькам грязью, они продолжают вмешиваться во внутренние дела чужого государства и «лепят» небылицы о фальсификациях и прочих нарушениях в ходе голосования донбассовцев.

К примеру, СБУшники утверждают (!), что автобусы с избирателями из ЛДНР, следовавшие на избирательные участки в РФ, были полупустыми. На кого рассчитаны подобные вбросы, – не понятно. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать: фотографии и видеоролики русских донбассовцев, проголосовавших на думских выборах, одним махом перечеркивают всю СБУшную грязь. Более 150 тысяч жителей Донецкой Народной Республики реализовали своё конституционное право. Из Донбасса отправились свыше 800 брендированных автобусов с надписью «Наш выбор – Россия» и 12 поездов с избирателями. Автобусы и поезда были на 100% заполнены гражданами РФ, каждый из которых считал, что едет выполнять свой долг перед Родиной.

Кроме того, жители Донбасса, получившие российские паспорта, активно принимали участие в голосовании на выборах в Государственную Думу Российской Федерации дистанционно. Наши люди с гордостью публиковали в соцсетях факт случившегося исторического голосования. Ведь для наших земляков участие в думских выборах – это возвращение домой, это итог правильного выбора, сделанного в 2014 году на Референдуме.

Донбассовцы на весь мир доказали свою неотделимость от России, что вызвало большой резонанс среди украинцев, которых в 2014 году прозападная хунта заставила свернуть с курса по возвращению на историческую Родину. Чтобы погасить в украинском населении жажду пойти по донбасскому пути, СБУ тиражируют лживые статьи и «перехваченные телефонные разговоры, «свидетельствующие» о массовых нарушениях в ходе выборов». Кроме того, лживых укроСМИ и так называемую украинскую разведку буквально бомбит от факта экономического развития Донбасса, запланированного доведения пенсий и зарплат донбассоцев до уровня ростовских. Потому что, в то время, как ЛДНР объединяются в единое экономическое пространство, с целью поднятия экономики, на Украине усугубляется экономический кризис: украинское население получает мизерные пенсии и зарплаты, в стране – безработица и инфляция. Так и до дефолта недалеко… Кроме того, украинские оккупанты, пытаясь облить грязью участие жителей ЛДНР в выборах в России, прячут свои «хвосты», а именно – запрет голосовать на выборах в местные органы власти сотням тысяч людей, проживающих на территории Донбасса, временно подконтрольной Киеву. «Слуги» без зазрения совести лишили донбассовцев, существующих в Зе-оккупации, избирательного права. Чему удивляться, если вскоре власть имущие оставшейся части Украины и вовсе выдадут всем русскоязычным жителям «незалежной» паспорта неграждан? Несмотря на то, что инициативу лишения гражданства «неправильных» украинцев, поддерживающих Россию, выдвинули представители партии Порошенко, Зеленский с радостью реализует и эту порошенковскую инициативу. По опыту стран Прибалтики жителей Украины, которые любят свою историческую Родину – Россию, занесут в ряды «второсортных» людей, поражая их в правах, в том числе, лишая возможности голосовать на выборах.

Украинцев, проживающих в Зе-оккупации, постмайданные чиновники продолжают сковывать в оковах беспредела. Дальше будет ещё хуже. Поэтому я искренне желаю украинцам смотреть видео и фото счастливых донбассовцев, проголосовавших на думских выборах, и идти по нашему пути, который ведёт в Великую страну – Большую Россию», – резюмировал Муратов.