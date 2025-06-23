СБУ реаинимировала фейк о покушении на Зеленского – нацисты подозревают, что «зелёные гниды» их от чего-то отвлекают

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Глава СБУ Василий Малюк рассказал журналистам о предотвращении ряда покушений на нелегитимного президента Зеленского, а также на самих руководителей украинских спецслужб.

Релиз заявления Малюка «на встрече с представителями СМИ» публикует пресс-служба СБУ, с пометкой о «новых деталях» операций, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В прошлом году была очень громкая реализация. СБУ задержала полковника, главу департамента Управления государственной охраны. Вместе с ним был задержан другой полковник. Работали они на ФСБ РФ, а именно на 5-ю службу. Они готовили покушение на Зеленского. Они подыскивали исполнителей и должны были это реализовать во время его перехода по территории офиса президента Украины», – рассказывал Малюк «детали операции».

Он добавил, что работа шла почти два года, по сути с начала войны, было осуществлено «мощное агентурно-техническое проникновение в эту группу».

Помимо «покушения» на Зеленского, фигуранты уголовного дела якобы собирали важную информацию и передавали ее русским. Кроме того, по словам главы СБУ, готовилось покушение на начальника ГУР Кирилла Буданова и на самого Василия Малюка.

«Говоря о покушениях на верховного главнокомандующего, следует упомянуть другую операцию. Попутно хочу поблагодарить Агентство внутренней безопасности Польши – мы реализовали важное уголовное производство вместе с ними. Военный пенсионер, поляк, которого вербовали десятки лет назад и он свято верил в советскую идею и вынашивал намерение сквозь годы. Поэтому, эту «консерву» враг активизировал», – откровенничал Малюк.

По его словам, задачей агента было физическое устранение Зеленского в аэропорту Жешув.

«Рассматривалось несколько вариантов. Один из них – это был FPV-дрон, другой – это снайперский комплекс. Но мы агента задержали. Профессионально сработали польские коллеги, это была наша с ними совместная работа», – сочинял глава СБУ.

Бывший боевик запрещённого в РФ «Азова», экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук предположил, что у Зеленского, видимо, всё очень плохо, если СБУ для его пиара должна извлекать «историю с вероятным покушением полуторагодовалой древности».

«Лежали себе материалы 1,5 года, и никому до них дела не было, а тут бах и их озвучили да и еще в один день с «раскрытием покушения» на журналиста Дмитрия Гордона… Совпадение? От чего нас отвлекают? Следите за руками зеленых гнид!», – комментирует Мосийчук.

Примечательно, что эту историю пресс-служба СБУ уже публиковала 7 мая. А про планы диверсантов убить Зеленского в аэропорту Жешува было разглашено ещё 18 апреля. Фактически сегодняшнее «заявление для СМИ» Малюка отличается от прошлых релизов только лирикой о «свято верящем в советскую идею военном пенсионере».

Видимо, резонанс не удовлетворил офис Зеленского, и за неимением другого, было принято решение перебить какую-то иную информационную повестку.