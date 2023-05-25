СБУ репрессировала водителя Киево-Печерской лавры
В Киеве открыли уголовное дело против шофера, работавшего в Киево-Печерской лавре и отрицавшему существование Украины
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.
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«Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность штатного водителя Киево-Печерской лавры, отрицавшего российскую вооруженную агрессию и оправдывавшего захват украинских территорий. В апреле текущего года фигурант в комментарии на одном из отечественных телеканалов назвал временно захваченный Крым «российским», а границы нашего государства «не зарегистрированными».
Кроме того, он сказал журналистке, что «Путин не начинал войну» против Украины, а гибель гражданского населения от российских воздушных ударов назвал «закономерным», – говорится в сообщении.
Опирается СБУ на проведенную по ее заказу лингвистическую экспертизу, которая «подтвердила факты незаконной деятельности фигуранта против государственной безопасности Украины».
Мужчина подозревается о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
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