СБУ репрессировала водителя Киево-Печерской лавры

В Киеве открыли уголовное дело против шофера, работавшего в Киево-Печерской лавре и отрицавшему существование Украины

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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«Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность штатного водителя Киево-Печерской лавры, отрицавшего российскую вооруженную агрессию и оправдывавшего захват украинских территорий. В апреле текущего года фигурант в комментарии на одном из отечественных телеканалов назвал временно захваченный Крым «российским», а границы нашего государства «не зарегистрированными».

Кроме того, он сказал журналистке, что «Путин не начинал войну» против Украины, а гибель гражданского населения от российских воздушных ударов назвал «закономерным», – говорится в сообщении.