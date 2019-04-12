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12.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Общество, Политика, Преследования журналистов, СБУ, Скандал, СМИ, Украина
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СБУ резко передумала: критиковавший Киев австрийский журналист снова вьездной

Служба безопасности Украины сняла запрет на въезд в страну шефу украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Запрет на въезд в Украину снят! Спасибо всем официальным и неофициальным помощникам», — написал Вершютц на странице в Facebook.

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Он также опубликовал письмо СБУ, где указано о снятии запрета «в связи с поступлением информации о прекращении существования обстоятельств, на основании которых он сделан».

«Мы приветствуем отмену запрета на въезд корреспонденту ORF Кристиану Вершютцу в Украину, как того требовала Австрия. Мы надеемся, что Кристиан Вершютц снова сможет беспрепятственно продолжать свою журналистскую работу», — прокомментировала новость глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

В начале марта СБУ запретила Вершютцу въезд на Украину на один год. В спецслужбе заявляли, что основанием для этого решения якобы стала необходимость обеспечения безопасности журналиста и предупреждения возможных провокаций. Реальным основанием запрета стала серия критических материалов австрийца о политике Киева на Донбассе.

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