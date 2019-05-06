СБУ: Россия сделала нас нацистами и антисемитами

06.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Россия успешно выставляет Украину в глазах мировой общественности как националистическую страну, где возрождается фашизм.

С этой целью РФ якобы провоцирует среди ничего не смыслящих украинцев как сепаратистские настроения, так и националистические погромы, в том числе и еврейских памятников.

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В этом попытался убедить присутствующих в ходе «Киевского еврейского форума» замглавы СБУ Виктор Кононенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В 21-м веке мы столкнулись с проблемой создания искусственных конфликтов и, к сожалению, это внешнее вмешательство Российской Федерации. Это стало тактикой и одним из отдельных направлений гибридной войны, которая уже более 5 лет идёт на территории Украины. Цель РФ понятна. Во-первых, это дестабилизация ситуации внутри страны. Во-вторых, это дискредитация Украины в глазах мирового сообщества. Ну а самое главное – это создание оснований, искусственной почвы для открытого военного вторжения на территорию нашего государства.

Как представителя отечественной спецслужбы, меня в первую очередь интересует противодействия деятельности наших оппонентов. И я могу вам сообщить о том, что с 2014 года мы столкнулись с целой чередой проблем создания искусственных конфликтов с целью создания и возникновения новых автономий. В 2014-2015 годах мы боролись с созданием так называемой Бессарабской автономии – совсем искусственная ситуация, когда на юге Украины пытались создать отдельную республику. 2014-2016 года – это искусственное раздувание венгерского конфликта, попыток создания отдельной территории на Закарпатье. И таких проявлений можно назвать много. Я называю только основные из них.

Что касается вопроса, связанного с антисемитизмом, я бы выделил два ярких факта деятельности иностранных спецслужб по разжиганию именно этого направления. Первое, это группа, которая действовала на территории Черкасской области и состояла из представителей отечественного криминалитета. Выполняя задания российской стороны, совершила 9 преступлений, среди которых два по отношению к еврейству. Наверное, помните бросок гранаты на территории историко-культурного центра имени Раби Нахмана в городе Умань, совершённый 21.09.17 года, а также осквернение могилы цадика Нахмана 21.12.16 года. Группа на сегодняшний день арестована, даёт показания по каждому эпизоду, и мы чётко видим, что конфликт полностью искусственный, и это не жители Умани. Это созданный искусственно конфликт, проплаченный финансово из России.

Вторая группа действовала исключительно по разжиганию межнациональных конфликтов, дислоцировалась в Чернигове, но совершала свои преступления на территории Волыни, Сум, и именно в Сумах, в ночь с 29-го на 30-е декабря 2017 года они совершили антисемитское нападение на здание иудейской общины, еврейский дом в городе Сумы. Также полностью дали изобличительные доказательства, сейчас находятся под следствием. В обоих случаях деятельности групп не было никакого враждебного отношения к любой национальности, было выполнение задания. Надпись на еврейском доме стоила 1600 долларов. Банально, цинично, но это факт. Просто Россия пытается выставить Украину в свете Европы как страну, где возрождается фашизм, как националистическую страну», – включил на всю мощь фейковую конспирологию Виктор Кононенко.