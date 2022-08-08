СБУ: Русские готовили покушение на Резникова и главу украинской разведки

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Новости Украины

Украинские спецслужбы задержали двух человек, которые якобы по заданию Москвы планировали убить главу Минобороны Украины Алексея Резникова и руководителя ГУР МО Кирилла Буданова.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На опубликованных кадрах сотрудники СБУ жёстко задерживают двух прохожих, которые остаются с заретушированными лицами на протяжении всего видеосюжета.

Также можно увидеть скрытую съёмку, где фигуранты в кафе обсуждают план нападения, после чего один из задержанных на кадрах говорит о готовившихся покушениях.

«СБУ задержала киллеров спецслужб РФ которые планировали убийства министра обороны и руководителя ГУР МО Украины», – сообщили в спецслужбе.

Утверждается, что была проведена многоэтапная спецоперация по обезвреживанию диверсионно-разведывательной группы Главного управления Генштаба ВС РФ

«Злоумышленники занимались подготовкой к физической ликвидации министра обороны и руководителя Главного управления разведки нашего государства, а также известного украинского активиста. За убийство каждого из них российские «кураторы» обещали вознаграждение в размере от 100 до 150 тыс. долл. США», – пишут в пресс-службе.

Сообщается, что ДРГ была сформирована кадровыми сотрудниками военной разведки РФ, при этом в её состав входит житель Луганска, который воевал за ЛНР ещё во времена «АТО». Как утверждается, луганчанин по заданию Москвы, подыскивал киллера для совершения заказных убийств.

«На его предложение ответил житель Киева. За 5 тыс. долл. США он согласился ликвидировать украинского военного, который, по мнению оккупантов, якобы причастен к физической расправе над российскими военнопленными. Это убийство должно было стать «тестовым испытанием перед выполнением основных заданий врага. А для покушения на руководителей оборонных ведомств «связной» решил лично прибыть на подконтрольную украинской власти территорию. Здесь вместе с сообщником они должны были подготовить план «ликвидации» и представить его на утверждение своим руководителям в РФ», – рапортуют украинские спецслужбы.

Въехавшего через территорию Белоруссии на Украину фигуранта сотрудники СБУ с привлечением бойцов ЦСО «А» задержали в Ковеле вместе с «исполнителем». При этом в сообщении отмечается наличие паспорта РФ как одно из «доказательств преступных действий».

«Враг не может победить на поле боя, поэтому прибегает к привычным для него методам – пытается организовать покушения на военных и руководителей украинских органов власти. И этим в очередной раз доказывает всему миру, что Россия – это государство-террорист, которое не придерживается никаких цивилизованных правил. Но мы прекрасно понимаем, чего следует ожидать от РФ, поэтому действуем на опережение и заранее нейтрализуем спецоперации врага. Будем делать это и в дальнейшем!» – цитирует пресс-служба и. о. председателя СБУ Василия Малюка.