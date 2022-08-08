СБУ: Русские готовили покушение на Резникова и главу украинской разведки

08.08.2022  17:31 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 332
 
Дзен, Россия, СБУ, Спецслужбы, Украина
Новости Украины

Украинские спецслужбы задержали двух человек, которые якобы по заданию Москвы планировали убить главу Минобороны Украины Алексея Резникова и руководителя ГУР МО Кирилла Буданова.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские спецслужбы задержали двух человек, которые якобы по заданию Москвы планировали убить главу Минобороны...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


На опубликованных кадрах сотрудники СБУ жёстко задерживают двух прохожих, которые остаются с заретушированными лицами на протяжении всего видеосюжета.

Также можно увидеть скрытую съёмку, где фигуранты в кафе обсуждают план нападения, после чего один из задержанных на кадрах говорит о готовившихся покушениях.

«СБУ задержала киллеров спецслужб РФ которые планировали убийства министра обороны и руководителя ГУР МО Украины», – сообщили в спецслужбе.

Утверждается, что была проведена многоэтапная спецоперация по обезвреживанию диверсионно-разведывательной группы Главного управления Генштаба ВС РФ

«Злоумышленники занимались подготовкой к физической ликвидации министра обороны и руководителя Главного управления разведки нашего государства, а также известного украинского активиста.

За убийство каждого из них российские «кураторы» обещали вознаграждение в размере от 100 до 150 тыс. долл. США», – пишут в пресс-службе.

Сообщается, что ДРГ была сформирована кадровыми сотрудниками военной разведки РФ, при этом в её состав входит житель Луганска, который воевал за ЛНР ещё во времена «АТО». Как утверждается, луганчанин по заданию Москвы, подыскивал киллера для совершения заказных убийств.

«На его предложение ответил житель Киева. За 5 тыс. долл. США он согласился ликвидировать украинского военного, который, по мнению оккупантов, якобы причастен к физической расправе над российскими военнопленными.

Это убийство должно было стать «тестовым испытанием перед выполнением основных заданий врага.

А для покушения на руководителей оборонных ведомств «связной» решил лично прибыть на подконтрольную украинской власти территорию. Здесь вместе с сообщником они должны были подготовить план «ликвидации» и представить его на утверждение своим руководителям в РФ», – рапортуют украинские спецслужбы.

Въехавшего через территорию Белоруссии на Украину фигуранта сотрудники СБУ с привлечением бойцов ЦСО «А» задержали в Ковеле вместе с «исполнителем». При этом в сообщении отмечается наличие паспорта РФ как одно из «доказательств преступных действий».

«Враг не может победить на поле боя, поэтому прибегает к привычным для него методам – пытается организовать покушения на военных и руководителей украинских органов власти. И этим в очередной раз доказывает всему миру, что Россия – это государство-террорист, которое не придерживается никаких цивилизованных правил.

Но мы прекрасно понимаем, чего следует ожидать от РФ, поэтому действуем на опережение и заранее нейтрализуем спецоперации врага. Будем делать это и в дальнейшем!» – цитирует пресс-служба и. о. председателя СБУ Василия Малюка.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть