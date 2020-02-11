СБУ-шные нацисты подадут в суд на аваковских полицаев

11.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Департамент стратегических расследований МВД имеет «секретный» список националистов и боевиков, в отношении которых проводит негласные следственные действия.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил лидер запрещенной в РФ неонацистской организации «С-14» Евгений Карась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам националиста, в этом списке находятся представители ВО «Свобода», организаций «Монолит», «Белый молот», «Правый сектор» (запрещены в РФ), относительно которых ведется сбор данных.

ДСР следит за националистами и «ветеранами АТО», собирая личную информацию о них в рамках уголовного производства о массовых беспорядках.

Евгений Карась также пообещал, что вынесет этот вопрос для обсуждения на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады относительно «нападений на активистов». Такие действия МВД он назвал давлением министра внутренних дел Арсена Авакова на «волонтерское движение».

«Этот список принадлежит МВД. Мы готовы с ними судиться, я думаю, что мы найдем того человека, который занимается именно этим списком … Потому что это уголовное преступление, это не санкционировано судом», – возмущается неонацист.