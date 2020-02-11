11.02.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, СБУ, Украина
Просмотров:

СБУ-шные нацисты подадут в суд на аваковских полицаев


Департамент стратегических расследований МВД имеет «секретный» список националистов и боевиков, в отношении которых проводит негласные следственные действия.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил лидер запрещенной в РФ неонацистской организации «С-14» Евгений Карась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам националиста, в этом списке находятся представители ВО «Свобода», организаций «Монолит», «Белый молот», «Правый сектор» (запрещены в РФ), относительно которых ведется сбор данных.

ДСР следит за националистами и «ветеранами АТО», собирая личную информацию о них в рамках уголовного производства о массовых беспорядках.

Евгений Карась также пообещал, что вынесет этот вопрос для обсуждения на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады относительно «нападений на активистов». Такие действия МВД он назвал давлением министра внутренних дел Арсена Авакова на «волонтерское движение».

«Этот список принадлежит МВД. Мы готовы с ними судиться, я думаю, что мы найдем того человека, который занимается именно этим списком … Потому что это уголовное преступление, это не санкционировано судом», – возмущается неонацист.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть