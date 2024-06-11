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СБУ отчиталась о задержании дочери бывшего городского головы Полтавы. Украинская охранка обвиняет ее в том, что она якобы работала на избирательный штаб «Единой России».

«Служба безопасности задержала в Киеве коллаборантку, которая сотрудничала с РФ во время российских выборов в 2022 и 2023 годов. Злоумышленницей оказалась 36-летняя дочь бывшего мэра Полтавы, который осужден за масштабную коррупцию», – говорится в сообщении «Избушки».

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Речь идет об осужденном весной этого года на пять лет по обвинению в растрате бюджетных средств экс-мэре Полтавы Александре Мамае. Для Полтавы Мамай – фигура легендарная, Примерно как для Москвы покойный Юрий Лужков. Он несколько раз подряд избирался градоначальником без поддержки каких-либо общеукраинских политических сил, а большинство в полтавском горсовете составляли выдвиженцы именного блока Мамая «Совесть Украины».

Незадолго до начала СВО киевские журналисты обвиняли даже полтавских однопартийцев Порошенко в том, что те «легли» под блок «пророссийского» Мамая. «Выкорчевывали» Мамая из кресла долго и упорно, в течение нескольких лет, со скандалами и судами, пока не добмлись своего.

Как утверждает СБУ, дочка Мамая якобы владеет в российском Санкт-Петербурге рекламным агентством, участвовавшим в PR-кампании партии «Единая Россия». Этот то эпизод и лег в основу обвинения.

«В преддверии «единого дня голосования» женщина распорядилась задействовать сотни рекламных стендов и бордов своей фирмы по распространению прокремлевской агитации. Проживая в Киеве, коллаборантка дистанционно управляла рекламным бизнесом в России и получала от него миллионные дивиденды», – утверждает СБУ.

По данным киевской охранки, «в период сотрудничества с избирательным штабом партии Кремля, фигурантка получила прибыль более чем в 35 млн российских рублей».

Во время обысков по месту жительства и в киевских офисах задержанной обнаружены компьютерная техника, мобильные телефоны и финансовая отчетность по сотрудничеству с РФ.

Также по материалам СБУ, на все имущество задержанной наложен арест на общую сумму более 270 млн. грн. Среди заблокированных активов – три квартиры в Киеве, минивэн и доли в уставных капиталах двух украинских компаний.

Сейчас дочка бывшего полтавского мэра под стражей. По украинским законам ей грозит до 12 лет тюрьмы.