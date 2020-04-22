СБУ схватила киевлянина за «пророссийские» посты о пандемии

22.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали киевского «мошенника», который якобы по указке российских спецслужб распространял информацию о развитии эпидемии коронавируса в «незалежной».

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киберспециалисты Службы разоблачили киевлянина, который ради искусственного привлечения внимания к собственным ресурсам в интернете и заработка, распространял фейковый контент о COVID-19. Такой «совет» киевлянину дали российские рекламщики, у которых он учился дистанционно на платных онлайн-курсах специалистов SMM», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что задержанный через собственные интернет-ресурсы распространял информацию о ходе пандемии на Украине, в том числе, со ссылкой на «российские источники».

«Задержанный также признался, что эти материалы он получал от российских «учителей», – сочинили историю в СБУ.