СБУ схватила киевского подпольщика
Киевляне продолжают сотрудничать с российскими спецслужбами, помогая России в борьбе с киевским режимом.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует очередное сообщение СБУ, отчитавшейся об очередном задержании в столице.
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Отмечается, что подпольщик пытался выявить и передать «локации запасных командных пунктов Третьей штурмовой бригады и штаба Сухопутных войск ВСУ».
Напомним, упомянутая бригада сформирована из неонацистов из запрещенного в РФ полка «Азов».
Кроме того, 52-летний мужчина передавал координаты энерго- и теплогенерирующих предприятий.
«По данным киберспециалистов СБУ, в его «отчетах» в ФСБ проходила информация как об электроподстанциях и магистральных линиях электропередач, так и о котельных КП «Киевтеплоэнерго», – говорится в сообщении.
Утверждается, что эти сведения требовались для подготовки новой серии прицельных ударов по военной и критической инфраструктуре Украины.
«Вместе с этим по указанию российской спецслужбы ее агент пытался устроиться на оборонный завод в столичном регионе. Для выполнения этой задачи фигурант подготовил резюме и направил его в кадровое подразделение стратегического предприятия», – добавили в СБУ.
Сейчас подпольщик арестован, ему грозит пожизненное заключение.
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