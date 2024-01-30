Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киевляне продолжают сотрудничать с российскими спецслужбами, помогая России в борьбе с киевским режимом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует очередное сообщение СБУ, отчитавшейся об очередном задержании в столице.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Отмечается, что подпольщик пытался выявить и передать «локации запасных командных пунктов Третьей штурмовой бригады и штаба Сухопутных войск ВСУ».

Напомним, упомянутая бригада сформирована из неонацистов из запрещенного в РФ полка «Азов».

Кроме того, 52-летний мужчина передавал координаты энерго- и теплогенерирующих предприятий.

«По данным киберспециалистов СБУ, в его «отчетах» в ФСБ проходила информация как об электроподстанциях и магистральных линиях электропередач, так и о котельных КП «Киевтеплоэнерго», – говорится в сообщении.

Утверждается, что эти сведения требовались для подготовки новой серии прицельных ударов по военной и критической инфраструктуре Украины.

«Вместе с этим по указанию российской спецслужбы ее агент пытался устроиться на оборонный завод в столичном регионе. Для выполнения этой задачи фигурант подготовил резюме и направил его в кадровое подразделение стратегического предприятия», – добавили в СБУ.

Сейчас подпольщик арестован, ему грозит пожизненное заключение.