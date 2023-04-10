СБУ схватила «наводчика» на «Хаймарсы» и склады с боеприпасами ВСУ

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Украинские спецслужбы рапортуют о поимке и разоблачении срочника одной из бригад ВМСУ, который якобы передавал России координаты важных объектов в Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На представленных видеокадрах оперативной съёмки происходит жёсткое задержание человека в военной форме со скрытым под капюшоном лицом. Примечательно, что СБУшники фактически начали допрос задержанного прямо во время поимки. Голоса изменены, лица заблюрены.

«Фигурантом оказался срочник одной из бригад Военно-Морских сил ВСУ, который был завербован врагом после начала полномасштабной агрессии. Установлено, что оккупанты выбрали ему псевдоним «крымчанин» и отработали задачи по сбору информации об обороне Одесской области», – уверждается в заявлении.

В СБУ сообщили, что задержанный фиксировал места дислокации штаба, боевой техники и складов с ракетно-артиллерийским вооружением одной из воинских частей Одесской области. Отдельно в заявлении указано, что «агент пытался обнаружить позиции реактивной артиллерийской системы HIMARS».

«Полученные сведения предатель пытался передать своему российскому «куратору» через анонимный мессенджер в виде пометок на электронных картах. Сотрудники СБУ якоб сработали на опережение – своевременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали во время выполнения им разведывательного задания. Установлено, что для маскировки преступных действий фигурант часто менял сим-карты на собственном мобильном телефоне, который использовал для коммуникации с агрессором», – рапортуют украинские спецслужбы.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения), ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.