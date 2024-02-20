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СБУ отчиталась о поимке жителя Киева, которого обвиняют в «распространении кремлевских нарративов» в статусе политолога, участии в ток-шоу на российском ТВ и каналах Виктора Медведчука в прошлом, отрицание «агрессии» и «дискредитацию командования Сил обороны в пользу страны-агрессора».

Хотя лицо на распространенных фото обвиняемого «замылено», в нем легко угадывается киевский политолог Дмитрий Корничук. Он занимал умеренную позицию и, в отличие от угодных украинской власти «говорящих голов», всегда предрекал неизбежность мирных переговоров с Россией. Видимо, это и есть главный грех с точки зрения украинской охранки, ведь официально указом Владимира Зеленского любые совместные мирные инициативы с Москвой запрещены.

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«В Фейсбуке Корнейчука превалируют посты с критикой Байдена и тезисами, что он планирует заморозку войны и «договорняк» с Путиным. Путина он также критиковал. В частности, обвинял в обстреле Белгорода для «оправдания ударов по Украине». И хвалил Трампа – что при том Украина не потеряла территории, в отличие от периодов управления Байдена», – указывает обслуживающая бандеровский режим киевская журналистка Светлана Крюкова.

Вот некоторые материалы, где мы цитировали заявления Корнейчука в последнее время.

Следует также отметить, что несколько лет назад Корнейчук был в пуле экспертов Блока Юлии Тимошенко. Интересно, заступятся ли теперь бывшие работодатели за своего экс-сотрудника.