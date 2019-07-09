СБУ составляет списки сотрудников Красного Креста, работавших в ЛДНР

09.07.2019, Луганск, Александр Гусар

Служба безопасности Украины собирает сведения о сотрудниках Международного Красного Креста, которые после начала боевых действий в Донбассе посещали неподконтрольные киевской власти территории.

Об этом говорится на официальном сайте МВД ЛНР со ссылкой на позвонившего на «горячую линию» сотрудника Госпогранслужбы Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По его информации, СБУ направило запрос руководству Харьковского пограничного отряда, в котором потребовало составить полный список сотрудников Международного комитета Красного Креста с указанием их полных установочных данных, которые с 2017 года по настоящее время пересекали границу Украины по документам организации», – говорится в сообщении.

Пограничник отметил, что особое внимание предписывалось уделять сотрудникам МККК, посещавшим неподконтрольные территории.

«Также сотрудника Харьковского погранотряда удивило, что СБУ потребовало полные установочные данные. Такую информацию обычно собирают, когда берут человека в оперативную разработку. Он выразил опасение, что сотрудники Международного комитета Красного Креста, посещавшие территорию ЛНР и ДНР и оказывавшие помощь местным жителям, находятся под угрозой репрессий со стороны СБУ», – отметили в ведомстве.