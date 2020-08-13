СБУ совместно с президентом «Мотор Сичи» ограбили и уничтожили предприятие – Зе-депутат

13.08.2020, Киев, Игорь Петров

Генеральный директор, председатель совета директоров, почётный президент предприятия «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев украл 100 миллионов долларов на продаже предприятия и сейчас уничтожает его.

Об этом на своем канале Ютуб заявил народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Флагман украинского машиностроения, который единственный в стране делает авиационные, вертолетные двигатели, находится в состоянии ликвидации. В запорожский хозсуд подан иск о ликвидации завода «Мотор сич», то есть до..бали уже все, что могли в промышленности, и параллельно через хозсуд ликвидируем.

Богуслаев, который, по сути, управляет и владеет этим заводом неформально, в 2019 году продал его китайцам. Была новость о том, что американцы пытались заблокировать эту продажу. Он продал его китайцам за 100 миллионов долларов.

Так грабятся и уничтожаются украинские промышленные предприятия высокотехнологичных отраслей. Он продал за сто миллионов долларов, получил их в виде займа чтобы не платить налоги под ноль целых три десятых процента годовых на 10 лет. Его сын недавно за эти деньги купил остров в Италии. Но после того как он получил эти деньги от китайской компании, государственный завод был заблокирован СБУ.

Нам рассказывали о том, что это американцы против, но на самом деле – это не американцы, это Петр Алексеевич Порошенко вместе с Грицаком, главой СБУ на то время, таким образом помогали Богуслаеву завод якобы продать, то есть, получить за него деньги, деньги присвоить, а завод не отдавать и дальше продолжать его доить.

А статья «диверсия», по которой сейчас якобы Богуслаев проходит в качестве подозреваемого в деле СБУ, и «госизмена» позволили заблокировать завод, не допустить туда китайский менеджмент и с 2017 по 2017 год вывести почти пять с половиной миллиардов гривен средств, которые могли быть направлены на инновации, на новые рынки, производство новых моделей и так далее.

Но вместо этого – статья «диверсия», блокировка завода. Богуслаев прекрасно себя чувствует, покупает виллы в Италии, острова в Италии, короче, тратит спиз..енные 100 миллионов долларов и убивает завод. Он ему, по сути, теперь не нужен, ему нужно максимально долго продержаться, чтобы с этого завода выкачать максимальное количество денег, а потом его похоронить.

И в этом ему помогает украинская правоохранительная система, новый уже глава СБУ Баканов, и никто с ним сделать ничего не может», – сказал Александр Дубинский.