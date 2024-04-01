Украинский след в организации теракта в «Крокус сити холле» может разрушить всю систему поддержки за стороны Запада, поскольку в США после 11 сентября 2001 года нет стокгольмского синдрома. Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал инженер-ракетчик, блогер, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Дело в том, что тема терроризма для Запада достаточно токсичная, и Рубикон был пройден 11 сентября. И если до этого можно было наблюдать стокгольмский синдром, когда часть общества сочувствовала левым или зеленым, то после масштабного теракта в Нью-Йорке терроризм перешел в категорию абсолютного зла в западном понимании. И поэтому вся картинка для западного обывателя, для всей информационной кампании вокруг Украины будет рушится, если вдруг внезапно окажется, что подобные вещи делали украинские спецслужбы. То есть весь этот образ будет разрушен. Причём это понимают американцы, которые всячески стараются украинцев отмазывать», – отметил он.

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Однако одобрение террористических действий среди радикальной части общества скрыть сложно. Как и тот факт, что в 2022 году после взрыва на Крымском мосту советник президентского офиса Михаил Подоляк написал «Крым, мост, начало», а после официальный Киев всячески отрицал свою причастность к организации теракта. И теперь, спустя полтора года, СБУ берет на себя ответственность за его осуществление.

«Если помнить 2014 год, когда про визитку Яроша (под Славянском) рассказывали, про изнасилования и прочие нарративы, которые в начале вводили как хи-хи-ха-ха, а потом выяснилось, что и визитка Яроша была, и сами же украинские прокуроры закрыли «торнадовцев» за изнасилования, убийства, пытки и прочее. То есть, и это тоже подтвердилось. Это тоже такая провинциальная хитрость – сделать вид, что это не я, и при этом в наглую улыбаться и скалить зубы», – считает Васильев.

Признание, что за терактами стояли украинские спецслужбы, может вообще окончательно обрушить любую поддержку Украины, что старательно пытаются избежать американцы и перевести стрелки на ИГИЛ. А ИГИЛ, в связи с его раздробленностью и потерей влияния, берет на себя всё, чтобы хоть чем-то о себе напомнить. Поэтому их признание в организации теракта в «Крокус сити холле» ни о чём на самом деле не говорит.