СБУ терроризирует население с первого дня возобновления работы КПВВ

23.06.2020, Донецк, Сергей Вредников

Сотрудники СБУ на КПВВ «Новотроицкое» хватают людей, следующих на подконтрольную Киеву территорию, чтобы потом из них выбивать против себя признательные показания.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера, в первый день работы КПВВ «Новотроицкое», сотрудники СБУ возобновили свою противоправную деятельность по выявлению, на их взгляд, «неблагополучных» граждан и обвинению их во всех смертных грехах.

Во время пересечения линии соприкосновения с территории ДНР на территорию подконтрольную Украине, на КПВВ «Новотроицкое» сотрудниками СБУ был задержан с применением физической силы и без объяснения причин гражданин ДНР, который направлялся к родственникам в населённый пункт Волноваха», – сообщил Никитин.

Он добавил, что, согласно их данным, похищенный украинскими спецслужбами гражданин сейчас находится в мариупольском отделе СБУ.

«С ним проводятся оперативные мероприятия по принуждению его к даче ложных показаний с признанием участия в боевых действиях против украинской армии», – рассказал представитель оборонного ведомства.

Кроме того, он подчеркнул, что такой случай далеко не первый.

«В настоящее время нами проводится ряд мероприятий, направленных на высвобождение из стен СБУ задержанного жителя населённого пункта Константиновка Константина В., о котором мы сообщали ранее.

Призываем представителей гуманитарной Миссии ООН по правам человека не отставлять без внимания данную информацию и принять меры по высвобождению из рук СБУ ни в чем неповинных людей», – заключил Никитин.

Он также обратился к жителям ЛДНР и Украины с призывом быть предельно внимательными и остерегаться общения с сотрудниками СБУ, в целях сохранения собственной жизни и здоровья, а также своих близких.