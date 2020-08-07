СБУ терроризирует украинцев: «разоблачён» очередной «враг» в интернете

07.08.2020, Сумы, Павел Егоров

Украинскими спецслужбами был задержан служивший в ВСУ сумчанин, которому инкриминируется «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в спецслужбе отрапортовали, что на днях в Сумах был разоблачён «антиукраинский интернет-провокатор», системно «обостряющий внутреннюю ситуацию в стране через социальные сети».

«Им оказался бывший украинский военный, который после отставки пренебрег присягой и призывал к нарушению территориальной целостности Украины. Деструктивные материалы он размещал на персональных страницах с почти тысячной аудиторией подписчиков в российской социальной сети.

В частности, он публично призвал участников незаконных вооруженных формирований к ведению активных боевых действий и нарушения режима тишины на линии разграничения», – заявляют в силовом ведомстве.

В СБУ добавили, что в ходе обысков по месту жительства отставника был изъят компьютер и мобильные телефоны якобы с доказательствами противоправной деятельности. При этом на фото можно увидеть сомнительной давности изображения группы в соцсети «Одноклассники».

Также вопросы вызывают масштабы «злодеяний» с учётом отмеченной самими СБУшниками «почти тысячной аудитории подписчиков».

Действия сумчанина квалифицированы по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, «о подозрении в содействии террористической организации объявлено сепаратистской интернет-агитатору с Кировоградщины. Житель Александрийского района администрировал сообщества в соцсетях для сбора финансовой помощи боевикам».

«В течение июля СБУ прекратила деструктивную деятельность трех жителей Закарпатской, Тернопольской и Донецкой областей. За это время также осуждены двое уличенных Службой провокаторов из Одессы и Мариуполя», – добавили в пресс-службе.