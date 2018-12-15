СБУ угрозами и шантажом загоняла иерархов УПЦ МП на фейковый «собор»

15.12.2018, Киев, Михаил Рябов

СБУ угрозами и шантажом загоняла иерархов УПЦ МП на фейковый «объединительный собор», организованный Петром Порошенко. Присутствие представителей канонической Церкви критически важно для режима, иначе мероприятие соберет одних раскольников.

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Об этом в своем блоге сообщает архимандрит Алипий (Светличный).

«Согласно «Украинской правде» там должно быть десять епископов от Православной Церкви. С некоторыми архиереями не могут связаться по телефону.,. судьба их пока не известна», – написал Алипий.

Эти же данные подтверждает депутат Верховной Рады Андрей Деркач.

Представители Службы безопасности Украины свозят священников УПЦ в Киев на разговор с руководством СБУ!

«Мой друг, митропролит Могилев-Подольский и Шаргородский Агапит проводил службу на Буковине в селе. К нему подошли люди из Службы безопасности и предложили проследовать с ними в Киев для разговора с митрополитом Симеоном.

Священника сопровождал сотрудник СБУ, представившийся Дмитрием. Он и предложил проследовать на встречу с руководством СБУ. Второй сотрудник – Дмитрий Горбенко встречал митрополита в Киеве.

Но мы вместе с коллегами народными депутатами укрыли Агапита в Киево-Печерской Лавре после попыток сотрудников СБУ заставить митрополита принять участие в так называемом соборе

Что касается давления на представителей УПЦ, мы об этом говорили на протяжении последних 3 месяцев. Наиболее ситуация обострилась за последний месяц. 22 народных депутата подписали заявление в полицию, было зарегистрировано уголовное производство.

События: происходящие сегодня с митрополитом Агапетом и другими митрополитами, с которыми у нас на сегодняшний день нет связи, говорят об одном: власть пошла на зачистку тех верующих, кто не согласился участвовать в действе под названием «Объединительный Собор», – сообщает Деркач.