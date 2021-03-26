СБУ угрожает ФСБ в российском эфире

26.03.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинские спецслужбы поздравили с профессиональным праздником бывших коллег в Крыму, которые работали в СБУ, а позже перешли на службу в ФСБ.

Свое «поздравление» они передали по одному из местных радио, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В тексте поздравления, озвученного в радиоэфире, украинские силовики представились «коллегами по театру» и заявили, что помнят о «коллегах» из Симферополя.

«Нам Виктор пишет: «Поздравляю бывших коллег с театра на Ивана Франко в Симферополе с профессиональным праздником. Мы вас не забываем, наша память не имеет сроков давности». Говорит от коллектива театра на Владимирской», – озвучил радиоведущий.

Напомним, несколько лет назад СБУ удалось разместить билборды с «поздравлением» бывшему руководителю украинской спецслужбы в городе Петру Зиме, перешедшему на сторону РФ.