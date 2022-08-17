СБУ угрожает героям, прекратившим водную блокаду Крыма

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Новости Украины

СБУ распространила сообщение о возбуждении уголовного дела против российских военнослужащих, которые весной 2014 года взорвали дамбу в Херсонской области и возобновили подачу воды по Северо-Крымскому каналу.

По версии СБУ, русские офицеры причинили Украине ущерб в особо крупном размере, а также нанесли вред окружающей среде. Бывший депутат Верховной рады от Херсонской области Алексей Журавко высмеял обвинения украинской «охранки».

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«Считаю, что уголовное дело против российских военных возбуждено на Украине абсолютно незаконно. Напротив, они достойны звания Героев. Они разблокировали подачу воды, а это означает, что они наоборот восстановили экосистему, которая была раньше. Десятки лет после строительства Северо-Крымского канала земли орошались, освобождая от соли – как на полуострове, так и в Херсонской области. Военные убрали дамбу, при помощи которой незаконная украинская власть осуществляла геноцид почти 3 миллионов человек в Крыму. Бояться уголовного дела СБУ-шников уже несуществующего развалившегося государства незачем. Скоро каратели сами будут привлечены к ответственности за участие в преступлениях нацистского режима», – сказал Журавко «ПолитНавигатору».