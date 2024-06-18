СБУ угрожает советнику Аксенова тремя статьями УК Украины

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СБУ обьявила о подозрении сразу по трем статьям УК Украины ( «коллаборационизм», «оправдание российской агрессии» и «пропаганда войны» известному крымскому журналисту, советнику Сергея Аксенова и члену коллегии министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым Олегу Крючкову, названному «Избушкой» «генпродюсером оккупационной ТРК «Крым», которая зомбирует жителей всех временно оккупированных территорий Украины».

«В состав ТРК входят 16 пророссийских телестудий и радиостанций, что делает ее одним из ключевых рупоров Кремля на полуострове. В эфирах враждебных информресурсов регулярно распространяют фейки о войне России против Украины и оправдывают военные преступления рашистов», – говорится в сообщении СБУ.

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Украинская охранка ставит в вину Крючкову то, что весной 2022 года он организовал трансляцию сигнала телерадиокомпании «почти по всей временно захваченной части территории Украины».

По данным украинской охранки, Крючков «был назначен генпродюсером ТРК еще до начала полномасштабного вторжения России. До этой должности он был собкором на российском НТВ».

Утверждается, что «по протекции Аксенова коллаборант вошел в круг самых влиятельных лиц, реализующих информполитику Кремля на временно захваченной части территории Украины»

Крючков виноват перед Украиной также тем, что «активно использует собственные страницы в соцсетях, где призывает к оккупации всей территории нашего государства».

Поскольку «длинная рука СБУ» не в состоянии дотянуться до «врага Украины», то в «Избушке» думают над тем, как же его привлечь к ответственности. Занимаются этим спецы из прокуратуры несуществующей «АР Крым».