СБУ угрожает упечь главу Росморречфлота на 15 лет

Игорь Шкапа.  
13.06.2023 13:50
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, СБУ, Транспорт, Украина


На Украине объявлено о подозрении главе Федерального агентства морского и речного транспорта РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

На Украине объявлено о подозрении главе Федерального агентства морского и речного транспорта РФ. Об...

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«В результате следственных действий собрана доказательная база на руководителя федерального агентства морского и речного транспорта РФ (Росморречфлот) Захария Джиоева. С начала полномасштабного вторжения чиновник способствовал минобороны страны-агрессора в перебрасывании войск на территорию Украины.

Именно по его приказу в августе 2022 года паромы российской компании ООО «Оборонлогистика» привлекались к организации морского «трафика» из Краснодарского края во временно оккупированный Мариуполь», – говорится в сообщении.

А после теракта, в результате которого был поврежден Крымский мост, Джиоев распорядился установить паромную переправу с территории России на полуостров.

«Таким образом захватчики переправляли на южный фронт личный состав, военную технику и боеприпасы российских оккупационных группировок. Кроме того, рашисты использовали паромные «маршруты» для вывоза награбленного украинского зерна в страну-агрессор», – возмущаются в СБУ.

Главе Росморречфлоту объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

«Поскольку фигурант находится на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы», – пригрозили в украинской спецслужбе.

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