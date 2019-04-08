СБУ устроила массовую охоту на «шпионов» на границе с Россией

08.04.2019, Луганск, Александр Гусар

Украинские спецслужбы пытаются предъявлять обвинения в государственной измене и передаче секретных сведений «стране-агрессору» абсолютно невиновным гражданам.

Об этом сообщается на официальном сайте МВД ЛНР со ссылкой на звонок, поступивший на «горячую линию» министерства от пострадавшего в результате незаконных действий СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно с товарищем Колей Рудем мы собирались ехать в Российскую Федерацию по делам. Здесь хочу особо отметить, что катаемся мы туда регулярно, все процедуры знаем, все документы в порядке, с машиной тоже всё в порядке, в общем, придраться не к чему. Но, видимо, «исбушка» наша думает иначе. Короче говоря, приезжаем мы на КПП «Покровка» в Сумской области как обычно, становимся в очередь, Коля идёт к окошку оформлять документы (он за рулем был). И тут подбегают «товарищи» в масках, в камуфляже с наклейками «СБУ», вытаскивают меня из машины, обыскивают, надевают наручники и говорят, что я задержан по подозрению в передаче РФ каких-то секретных документов, что на меня заведено уголовное дело по 111-й статье за госизмену», – рассказал ведомству гражданин Украины Олег Соколов.

По словам пострадавшего, спасло его только то, что его товарищ начал снимать процесс незаконного задержания на видео.

«Я в шоке, не пойму, что происходит, но Коля, спасибо ему, не растерялся, достал телефон и начал всё снимать. В итоге, естественно, никаких документов не нашли (я так думаю, во многом благодаря тому, что, Коля досмотр на видео снимал), заставили писать объяснительные и забрали все наши 5 мобильных, в том числе и тот, на котором видео задержания и досмотра осталось. Мне кажется, что им нужно отчетность красивую делать, вот они присмотрели, кто частенько в РФ ездит, и попытались секретные документы подкинуть. Но мы подняли скандал, сообщили в СМИ, поэтому реализовать эту затею не удалось», – добавил он.