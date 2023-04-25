СБУ устроила серию арестов за репосты в соцсетях

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СБУ задержала 37-летнего жителя Киева, который в комментариях в соцсети предлагал нанести ядерный удар по Европе.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Та п**дони их вообще ядерным оружием, хули той Европы, три ракеты «Сатана», – написал задержанный.

Украинские полицаи обвинили его в призывах к «геноциду украинцев» и ударам ракетами «Сатана» по западным странам.

Вместе с ним СБУ задержала ещё пятерых человек, которые в социальных сетях интересовались генерируемым в России контентом. Аресты прошли в Киеве, Харькове, Одесской и Николаевской областях.

«Служба безопасности нейтрализовала разветвленную межрегиональную сеть пророссийских интернет-агентов. В её состав входило шесть вражеских приспешников. В мессенджерах и запрещенных соцсетях они распространяли дезинформацию и кремлевские нарративы о войне в Украине. Большую часть деструктивного контента злоумышленники брали из интернет-ресурсов страны-агрессора», – опубликовали бредовый отчет в СБУ.

Задержанные администрировали «прокремлёвские» телеграм-каналы, «репостили антиукраинские материалы» и просто отказывались осуждать действия российской армии.