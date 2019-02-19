СБУ утверждает, что сорвала попытку госпереворота

19.02.2019, Киев, Максим Карпенко

СБУ отчиталась о раскрытии масштабной схемы по подготовке переворота на Украине, который якобы готовился российскими спецслужбами и должен был реализоваться сразу после первого тура президентских выборов.

Об этом на брифинге в Киеве заявил замглавы СБУ Виктор Кононенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, операцию под названием «Белые балаклавы» готовили с осени прошлого года. Ее суть состояла в том, чтобы бригады боевиков захватывали административные здания на местах на фоне протестов в Киеве. После этого, не признавшая выборы и нового президента часть населения должна была созвать вече, на котором выдвинуть невыполнимые требования.

«Состоялись обыски в офисе и по месту проживания трех активных участников группы поддержки Надежды Савченко, которые при координации с известным агентом российских спецслужб Николаем Дульским, который скрывается от украинского правосудия в России, совершали подготовительные меры к организации провокаций, которые должны были стать толчком к насильственной смене власти в нашей стране…

Задумка РФ включала непризнание выборов народом, созыв вече, выдвижение требований к власти, которые не могут быть выполнены. Для реализации этого задержанный и его сообщники пытались использовать идеи так называемого народовластия…

Россия будет пытаться искусственно создать ситуацию непризнания выборов в Украине как частью украинцев, так и частью западного сообщества. С последующим использованием этого фактора для максимального раскола общества и создания постоянно действующего фронта противостояния в максимально возможном количестве регионов нашего государства», – заявил Кононенко.