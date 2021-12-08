СБУ: В Черкассах студенты планировали расстрел одногруппников

08.12.2021  17:56 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Криминал, СБУ, Украина
Новости Украины

Украинские спецслужбы провели задержание учащихся одного из колледжей в Черкасской области, которые, по данным силовиков, готовили кровавый теракт.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские спецслужбы провели задержание учащихся одного из колледжей в Черкасской области, которые, по данным...

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В ведомстве отрапортовали, что сотрудниками СБУ были изъяты пистолеты у двух студентов, которые, по информации пресс-службы, угрожали осуществить массовый расстрел одногруппников.

Примечательно, что информацию о подготовке к теракту студенты распространили через запрещенную на Украине социальную сеть «Вконтакте».

«Установлено, что двое студентов местного колледжа через Интернет распространяли сообщения с фото – и видеоматериалами о планировании к массовому расстрелу одногруппников. Также злоумышленники призвали через соцсети присоединяться к их преступной группе для физической расправы над сверстниками», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что во время обысков по местам жительства были обнаружены два пистолета и компьютерная техника, а также средства связи «с доказательствами противоправной деятельности».

«В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц», – уточнили в СБУ.



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