СБУ в Киево-Печерской Лавре: Итог малодушия?

СБУшная вакханалия, начавшаяся после недавнего видеоподмета с кадрами песни про матушку Россию, якобы исполненной 12 ноября прихожанами Киево-Печерской Лавры, продолжает набирать обороты. Напомним, что сию возню затеяли с явной целью, как минимум, отобрать великую святыню в пользу раскольнической ПЦУ. А как максимум – полностью запретить саму УПЦ как «структуру агрессора».

Все эти дни на страницах сервильных укроизданий не смолкала хамская истерия в адрес УПЦ как «московского агента». Основная доля мерзких и клеветнических обвинений пришлась по адресу насельника, при котором происходило «разоблаченное» доносчиками пение. Это знаменитый и любимый тысячами прихожан архимандрит, отец Захарий. К сожалению, девятый вал похабной мерзости обрушился на плечи человека, которого многие православные люди почитают святым, и произошло это после поспешных заявлений наместника Лавры митрополита Павла и еще нескольких епископов и иереев, с изрядным лукавством прокомментировавших данное событие и поставивших отца Захария под удар.

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Здесь сразу хочется подчеркнуть, что автор этих строк и раньше относился, и сегодня старается, но уже по мере возможности, относиться с уважением к митрополиту Павлу. И очень хочет избежать осуждения. Ибо знает, что усилиями этого человека, ставшего наместником в далеком 1994 году, Лавра приобрела тот прекрасный вид, который она имеет сейчас, стала вновь нашей великой сияющей святыней над Днепром. Я знаю, как трудно это давалось, в каком состоянии были храмы и церковные помещения, перешедшие в ведение Церкви из нищей музейной собственности в аренду на 50 лет. (Попутно отметим, что сегодня нацисты всеми силами стремятся этот арендный договор расторгнуть на том основании, что, дескать, в монастыре «гнездятся» российские шпионы).

Во многом именно стараниями владыки Павла в 2000 году был восстановлен Успенский собор – главный соборный храм Киево-Печерской Лавры, богосозданный прообраз всех монастырских храмов Древней Руси и усыпальница киевских князей. Я знаю, что владыка Павел всегда последовательно отстаивал чистоту веры и был против раскола. Знаю, как ненавидели его внешние и внутренние богоотступники, начиная еще с филаретовских. Что они пытались отравить его страшным ядом, после чего он еле выжил. И что, находясь в тяжелом состоянии в больнице, он просил друзей об одном: в случае летального исхода позаботиться о детях-сиротах, которые были на его попечении…

Все это незабываемо. И тем горше читать сегодня новости о том, как священноначалие в его лице поспешило перевести стрелки в высосанном из пальца деле о песне с «российской пропагандой» на глубоко почитаемого и любимого тысячами верующих (и автором этих строк) архимандрита Захария.

На молебнах отца Захария люди исцеляются от множества душевных и телесных хворей и недугов. Несколько лет назад, во время акафиста перед иконой Божией Матери «Всецарица», прозрела слепая от рождения девушка. Когда она затем пришла в глазную клинику, чтобы проверить зрение, врачи были в шоке: она стала видеть при том, что глазные нервы у нее были мертвы!..

А еще в Теплом храме, когда служит о. Захарий, нередко слышны громкие вопли бесов, изгоняемых из нутра болящих, после чего те обретают душевное исцеление.

Можно представить, как благодарны архимандриту люди. Но, увы, теперь именно он церковным священноначалием превращен в «мальчика для битья»…

Сегодня мы обсуждаем этот горький факт с двумя русскими прихожанами УПЦ – Олегом и Николаем. Они одинаково сходятся во мнении, что ситуация крайне тяжелая, но немного разнятся в оценке действий священноначалия и священников.

ПолитНавигатор: После провокационной публикации видео о «пропагандистском» пении в Теплом храме песни о России поднялась волна, пожалуй, самых беспрецедентных, за последнее время, репрессий украинского гестапо против канонических монастырей и священнослужителей. Утром 22 ноября эсбэушники ворвались в Лавру, перекрыли все въезды и выезды, занялись шмонами монашеских келий и церковных помещений на предмет выявления, как они официально заявили, ДРГ, оружия и российской агентуры. Затем та же история повторилась в Зверинецком монастыре в Киеве. Также вломились еще в несколько монастырей в других регионах. Как вы думаете, что этому способствовало?

Олег: Сейчас стала расхожей фраза: «Если в выборе между войной и позором выбирают позор, то получают и войну, и позор». Мне очень неприятно это констатировать, но, похоже, именно по причине малодушия наше церковное руководство занимается сейчас хунтоугодничеством и, по сути, преступает апостольськие правила. Предает веру. Предает лучших священников. А еще развращает своим двоедушием паству. А умные люди ведь не дураки…

Николай: Вы слишком, мне кажется, строги и поспешны. И Блаженнейший Онуфрий, и другие иерархи осознают, какой колоссальный груз ответственности они несут за Церковь и свою паству, и стараются, по мере возможности, избегать опасных для нее ситуаций. Представьте себе, не дай Бог, конечно, что вас поставят перед таким выбором. Вот такой, сколь примитивный, столь и реалистичный вариант. Вот вы, например, церковный епископ или, что еще опаснее, простой сельский священник где-нибудь на западенщине. К вам пришли нацисты с автоматами и потребовали: немедленно признайте Россию страной-агрессором, отрекитесь от своего Патриарха, поклянитесь в верности ВСУ и нацистам Азова, молитесь за них. Или – мало вам не покажется. А за вами – семья, прихожане, храм… Легко ли так просто бросить озверелым нацикам в глаза: я против этой поганой сатанинской власти, я против кодлы Зеленского, я за СВО, которое должно их смести, и делайте со мной что хотите?.. Смогли бы так? То-то и оно! Ведь понятно, чем это сразу закончится.

Олег: Я тоже малодушный человек, как и многие из нас. Я не знаю, какой бы я сделал выбор. Но я ведь не имею сана священноначальника. У нас разные меры ответственности.

Николай: Они тоже все живые люди. Только на секунду представьте: например, Блаженнейший митрополит Онуфрий, или тот же митрополит Павел, или еще кто-то из епископата, собирают пресс-конференцию, или хотя бы совещание в Синоде, и говорят: мы больше не поддерживаем сатанинскую клику Зеленского и всю ту поганую банду, которая руководит Украиной уже более 8 лет. Они принесли нам обнищание, войну с Церковью, захваты храмов, неисчислимые беды и несчастья. Мы приветствуем освобождение, которое несут нашему народу русские братья, и призываем украинских солдат – прихожан УПЦ – сдаваться, бросать оружие или поворачивать его против демонов, пославших их на бойню. Как вы думаете, долго ли они прожили бы после таких призывов или, в лучшем случае, оставались бы на свободе? И много ли вояков, крещенных в УПЦ, с готовностью откликнулись бы на эти слова?.. А еще хочу напомнить, что есть каноническое требование молиться о властях, Богом поставленных или попущенных, и об их воинстве, и оно часто становится оправданием для, извините за тавтологию, оправдания этих властей, и этого, с позволения сказать, воинства. Но от него ведь никуда не денешься.

Олег: Почему? Например, в Святом Евангелии сказано: если твоя рука соблазняет тебя, то отруби ее. Но это же не значит, что сие следует понимать буквально… Я знаю храмы, где не молятся об этих властях и об этом поганом, простите (бывает, несчастном, насильно рекрутированном) воинстве. И даже поминают Патриарха всея Руси.

ПолитНавигатор: Что более всего вам, как членам Церкви, неприятно в поведении некоторых иерархов?

Олег: Двойственность и угодничество перед властями, проявляемая и в официальных комментариях, и в проповедях. Вот если взять интервью того же митрополита Павла по поводу песни «Похвала Пресвятой Богородице». Он буквально, что называется, с ходу, с лету, «побежал впереди паровоза» и «слил» отца Захария. Хотя на видео не видно, что это был именно Захарий. Может, это вообще был не он? Да и вообще неизвестно было, когда это видео сняли… Можно ведь было не обвинять архимандрита, а сказать, что спел кто – то, неизвестно, кто, из прихожан, тем более, что так оно и было. Но отец – наместник тут же «обличил» его, пообещал собрать собор о его «нехорошем» поведении, запретил в служении и, короче, перевел на него все стрелки. Зачем?.. Кстати, параллельно он упомянул о чудесных исцелениях на молебнах батюшки. Вот вам и двойственность.

Николай: Хотелось бы возразить, но этот момент мне тоже был неприятен. Равно как и комментарий еще одного иеромонаха, отвечающего за общественные связи. Тот тоже, простите, разлагольствовал в подобном ключе, но еще и добавил, что мы «молимся за президента Зеленского, чтобы он знал, как лучше нами руководить!». Ну что это за лизоблюдство!

ПН: То есть, он вывел на первое место не Господа, а Зеленского?

Николай: В том-то и дело! Конечно, все это очень печально. Но понять можно…

Олег: Понять, конечно, можно, но к чему это приведет? В храме люди, поминающие Патриарха, понимающие всю ситуацию, стараются не откровенничать даже с теми, с кем много лет ходили в Церковь. Это уже стало опасным, поскольку те вовсю поддерживают архиерейский патриотизм. И даже исповедоваться уже опасаешься…

Николай: Понимаете, если бы темпы российского освобождения – Украины от нацизма и Церкви от раскола – были другими, да и вообще, если бы оно вообще было заметно, это освобождение, возможно, все было бы по-другому. А когда люди видят то, что на уши не налезает – нельзя их судить за метания и растерянность.

ПН: Какие выводы?

Олег: Грустные. Судя по всему, придется в скором времени следовать заветам отца Зосимы Сокура: образно говоря, уходить в катакомбы.

Николай: Пока, слава Богу, мы не лишены евхаристического общения с РПЦ. И это самое главное. Надо этому радоваться и почаще прибегать к Таинствам. И все – таки стараться не осуждать наших пастырей, а уж тем более не оскорблять. Они, как и все мы, ответят перед Богом.