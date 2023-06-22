СБУ: В Николаеве местный житель корректировал удары по городу

Игорь Шкапа.  
22.06.2023 11:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Николаев, Общество, Россия, СБУ, Спецслужбы, Сюжет дня, Украина


Граждане Украины продолжают сотрудничать с российскими спецслужбами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

Граждане Украины продолжают сотрудничать с российскими спецслужбами. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба...

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«Контрразведка Службы безопасности разоблачила в Николаеве еще одного информатора главного управления генштаба из РФ (более известного как ГРУ). Злоумышленник корректировал российские воздушные удары по городу. Именно по его наведению рашисты обстреляли Николаевский судостроительный завод», – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина передавал российской спецслужбе места базирования и перемещения украинских силовиков на территории областного центра.

«В первую очередь, российскую военную разведку интересовали локации складов с боеприпасами и маршруты передвижения тяжелой бронетехники ВСУ, в том числе танков «Леопард» и боевых машин пехоты «Брэдли», – уточнили в украинской спецслужбе.

По их данным, фигурантом оказался местный житель, которого «российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству в начале этого года».

«В поле зрения захватчиков он попал в качестве активного пользователя прокремлевских Телеграмм-каналов, где регулярно размещал собственные антиукраинские комментарии под фейковыми новостями. Для сбора информации злоумышленник самостоятельно выходил на местность и фиксировал нужные сведения или в темную использовал своих знакомых.

При обысках по месту жительства задержанного обнаружен мобильный телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности, а также патроны к стрелковому оружию», – утверждают в СБУ.

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