СБУ: В Раду пытался попасть русский агент Мазепа

Игорь Шкапа.  
08.12.2023 13:22
  (Мск) , Киев
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Дзен, Одесса, Политика, СБУ, Украина


На Украине отчитались об очередном громком задержании: одессит якобы пытался стать депутатом парламента, чтоб шпионить для РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

На Украине отчитались об очередном громком задержании: одессит якобы пытался стать депутатом парламента, чтоб...

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«Служба безопасности провела спецоперацию, в результате которой в Одессе задержала агента ФСБ, собиравшего разведданные и готовившего диверсии на территории региона. В последний месяц фигурант активно занимался «раскруткой» собственного образа как потенциального кандидата в народные депутаты Украины.

Для этого он поступил в местную общественную организацию, занимающуюся вопросами экологии, а также разместил свою политическую рекламу на нескольких пассажирских автобусах, курсирующих по городу», – говорится в сообщении.

Украинская охранка утверждает, что деньги на оба проекта «выделены российской спецслужбой».

Более того, СБУ уверяет, что мужчина «пытался выявить локации ПВО и средств береговой обороны города, в том числе противокорабельных комплексов ВСУ».

«По данным следствия, задержан местный житель, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в октябре этого года. Тогда же получил оперативный псевдоним «Мазепа». Для фото-, видеофиксации нужных объектов, он приобрел на черном рынке специальное устройство скрытой съемки», – добавляют в СБУ шпионских подробностей.

По версии следствия, объявленный российским агентом мужчина якобы написал заявление на вступление в партию «Единая Россия».

Сейчас мужчина арестован, ему грозит пожизненное заключение.

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