СБУ: «вагнеровцы» уже в Киеве

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В Киеве якобы задержан боец ЧВК «Вагнер», устанавливающий радиомаячки.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью РБК-Украина заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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«Служба безопасности во время многоэтапной спецоперации задержала боевика из группировки «Вагнер», которую российская военная разведка (известная как ГРУ) «забросила» в Украину для проведения диверсий. Он получил задачу прибыть из Беларуси в Ровенскую область для корректировки воздушных атак России по энергетической инфраструктуре нашего государства», – говорится в сообщении.

Утверждается, что об этих планы СБУ якобы узнала, когда «вагнеровец» находился в Белоруссии, после чего «украинская спецслужба поэтапно задокументировала его преступные действия от пересечения госграницы до прибытия на место диверсии в Украине».

«В результате злоумышленник был задержан «на горячем»: он пытался закрепить несколько GPS-трекеров на опоры линий электропередач, питающих Киевскую агломерацию. По сигналам «маячков» оккупанты хотели скорректировать прицельный удар по энергообъектам, в том числе с применением дронов-камикадзе типа Shahed.

Отмечается, что задержанный является гражданином Белоруссии, который с 2014 по 2017 год воевал с ВСУ на стороне ЛДНР, а в 2022-м вступил в ЧВК «Вагнер», в рядах которой штурмовал Бахмут.