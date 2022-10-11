СБУ ворвалась к винницкому митрополиту УПЦ с обыском

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Новости Украины

Украинские спецслужбы проводят обыски у винницкого митрополита УПЦ Ионафана, которому «шьют» разжигание межконфессиональной вражды.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В пресс-службе подтвердили изданию «Страна» факт обыска и заявили, что следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по статье 161 Уголовного кодекса Украины («нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам»).

Кроме того, руководитель информационного отдела УПЦ митрополит Климент заявил, что об обысках также узнал из СМИ, отметив, что митрополит Ионафан проходит по делу как свидетель.

«Из сообщений в СМИ известно, что в доме митрополита Ионафана состоялись следственные действия в рамках производства по статье 161 Уголовного кодекса. Из тех же источников известно, что сам митрополит проходит в этом производстве «как свидетель». Другой информации правоохранительные органы в настоящее время не предоставили. Возможно, после ознакомления с надлежащими юридическими документами будет больше информации», – прокомментировал Климент для «LB ua».

Известно, что митрополит Ионафан резко критиковал раскольничью «ПЦУ», а также не принял решение УПЦ о разрыве с Русской Церковью.

Пропагандирующая русофобию шеф-редактор издания Соня Кошкина не скрывает радости по поводу происходящего.

«Процесс пошел! Искренне рады. Спасибо СБУ! Надеюсь, его российский паспорт также скоро найдется», – злорадствует Кошкина в своём тг-канале.

Эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов напомнил, что митрополит Ионафан является выдающимся иерархом, ревнителем Православия, единства Русской Церкви, одним из основателей православного русского интернета.

«Таких людей террористическая киевская хунта уничтожает – и будет уничтожать. Поэтому никаких переговоров с террористами. Православие спасёт только победа Русской армии», – сказал Фролов в комментарии «ПолитНавигатору».

Он добавил, что по предъявленной статье могут посадить в тюрьму, посчитав называние вещей своими именами (например, церковный раскол – расколом) разжиганием межконфессиональной вражды.

«Его уничтожают за то, что он исповедует Православие. Он молчал, а террористическая власть требует кричать «Хайль Гитлер», «Слава Украине» и устраивать гомосексуальную оргию в Киево-Печерской Лавре», – добавил эксперт.